Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 132 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein (36.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Mika Scholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – Minute 53

Nur drei Spielminuten später konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (56.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Scholz, Worch, Schulz (76. Bühling), Kern, Weick, Schneider (86. Bärwolf), Schäffner, Sonnenberg, Husung

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Wasylyk (76. Instenberg), Pung (74. Hamidovic), Laabs (65. Klajdi), Lohse, Magnus (65. Koch), Röhl, Duda, Priese, Zander

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132