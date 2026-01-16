Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – 89. Minute

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (89.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Schulz (68. Lange), Schneider, Schäffner, Sonnenberg, Olbricht, Scholz (88. Halle), Worch (90. Reiber), Hildebrandt, Husung

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Moroz, May (60. Yaghobi), Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Sonco, Sambu Cabral (60. Ndour), Lytvyn, Kolomiiets, Jalo, Schmökel, Seniura

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60