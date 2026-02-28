Mit einer Niederlage für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Gustav Gängel (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arne Otto Gerstner den Ball ins Netz (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Sangerhäuser zu entscheiden (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (54. Pide), Domitz (79. Kovkrak), Halilaj, Schüler (46. Ehrenberg), Kauka, Lange, Rudolph, Weidemeier (69. Thon), Karow (46. Sturm), Gerstner

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Kern, Husung, Sonnenberg, Wagenhaus, Weick, Schneider (90. Schulz), Halle (46. Hennig), Schäffner, Gängel (76. Stöhr)

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66