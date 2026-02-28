Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Gustav Gängel (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Kevin Husung den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Sangerhausen sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (46. Ehrenberg), Valle Pousa (54. Pide), Rudolph, Kauka, Lange, Karow (46. Sturm), Domitz (79. Kovkrak), Halilaj, Weidemeier (69. Thon), Gerstner

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus, Kern, Gängel (76. Stöhr), Weick, Schneider (90. Schulz), Husung, Halle (46. Hennig), Hildebrandt, Schäffner, Sonnenberg

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66