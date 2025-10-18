Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Rostislav Senft das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh – 77. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Kauka, Gerstner, Gerwien (37. Ehrenberg), Halilaj (54. Kovkrak), Rudolph, Steinbach (87. Weidemeier), Sturm (78. Maarouf), Riemann, Pide (78. Bimenyimana)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Aljindo, Senft (63. Molochko), Stache, Bozhok, Aljindo, Polívka, Cibulka, Schmidt (85. Vrba), Heimur

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48