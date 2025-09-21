Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (2:1).

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen SC Bernburg – Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – D. Halilaj (65. Valle Pousa), Megel, Weidemeier, Kovkrak, Domitz, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Pide, Gerstner (81. Sturm), Kauka (81. Ehrenberg)

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Raeck, Lange, Strobach, Heitzmann, Schauer, Schmidt (50. Staat), Fahland, Hilmer (78. Heute), Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102