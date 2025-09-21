Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bernburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka (81. Ehrenberg), Domitz, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Kovkrak, Megel, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Weidemeier, Gerstner (81. Sturm), Pide

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Heitzmann, Raeck, Binkau (46. Lange), Fahland, Lange, Schmidt (50. Staat), Krüger, Strobach, Hilmer (78. Heute)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102