Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – A. Halilaj (65. Steinbach), Domitz, Kauka (81. Ehrenberg), Pide, Megel, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Gerstner (81. Sturm), Lange, Kovkrak, Weidemeier

SC Bernburg: Schneider – Strobach, Fahland, Schmidt (50. Staat), Raeck, Heitzmann, Lange, Krüger, Hilmer (78. Heute), Schauer, Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102