Die SV Fortuna Magdeburg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den BSV Halle-Ammendorf mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Karow (34.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 34

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach (70. Rexhepi), Pide, Domitz (46. Megel), Lange, Rudolph (53. Thon), Riemann, Ehrenberg, Kauka, Karow (60. Kovkrak), Sturm (81. Bimenyimana)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Dabel, Pannier, Piven (46. Kowalski), Schmitz, Winkler (81. Klein), Hoffmann, Schubert (85. Piontek), Hotopp, Niesel

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110