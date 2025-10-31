Die SV Fortuna Magdeburg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Halle-Ammendorf am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Magdeburg.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Fabian Karow (34.) erzielt wurde.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Benedikt Megel kam rein für Malte Domitz und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite sprangen Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Lennart Klein für Dominic Winkler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Rudolph (53. Thon), Riemann, Ehrenberg, Pide, Sturm (81. Bimenyimana), Lange, Karow (60. Kovkrak), Domitz (46. Megel), Steinbach (70. Rexhepi)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Schubert (85. Piontek), Dabel, Schmitz, Winkler (81. Klein), Pannier, Piven (46. Kowalski), Hoffmann, Niesel, Hotopp

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110