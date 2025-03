Am 22 Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SSV 80 Gardelegen.

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der SSV 80 Gardelegen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Charlie Schüler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (43.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardelegener revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Hannes Schreiber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Pierre Stephan Gnaka, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSV 80 Gardelegen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gnaka (85. Bimenyimana), Weidemeier (81. Fedchenko), Kovkrak (73. Domitz), Maarouf, Thon, Pide, Halilaj (73. Steinbach), Valle Pousa, Schüler (81. Gerwien), Lange

SSV 80 Gardelegen: Räcke – Scheinert, Schreiber, Scheinert, Beck, Fehse, Berezovskyi (61. Melek), Helmuth, Schönfeld, Kohlhas, Haak

Tore: 1:0 Charlie Schüler (43.), 1:1 Hannes Schreiber (65.), 2:1 Pierre Stephan Gnaka (83.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Benjamin Petri, Celina Merkelbach; Zuschauer: 72