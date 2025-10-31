Ergebnis 10. Spieltag SV Fortuna Magdeburg holt sich knappen Sieg gegen BSV Halle-Ammendorf mit 2:1
Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr die SV Fortuna Magdeburg am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.
Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).
Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 10
SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 34
Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.
In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Rudolph (53. Thon), Domitz (46. Megel), Sturm (81. Bimenyimana), Ehrenberg, Steinbach (70. Rexhepi), Karow (60. Kovkrak), Kauka, Lange, Riemann
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Schmitz, Hoffmann, Winkler (81. Klein), Piven (46. Kowalski), Pannier, Schubert (85. Piontek), Hotopp, Niesel, Dabel
Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110