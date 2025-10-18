Die SV Fortuna Magdeburg errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Emseloh am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

77. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Eintracht Emseloh – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Ali Maarouf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Sturm (78. Maarouf), Steinbach (87. Weidemeier), Kauka, Halilaj (54. Kovkrak), Domitz, Pide (78. Bimenyimana), Rudolph, Gerwien (37. Ehrenberg), Riemann, Gerstner

SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Aljindo, Bozhok, Polívka, Stache, Aljindo, Heimur, Senft (63. Molochko), Shevtsov, Schmidt (85. Vrba)

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48