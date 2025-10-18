Die SV Fortuna Magdeburg errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Emseloh am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Ali Maarouf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Sturm (78. Maarouf), Domitz, Steinbach (87. Weidemeier), Halilaj (54. Kovkrak), Rudolph, Pide (78. Bimenyimana), Gerstner, Riemann, Gerwien (37. Ehrenberg), Kauka

SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Aljindo, Shevtsov, Bozhok, Aljindo, Polívka, Schmidt (85. Vrba), Stache, Senft (63. Molochko), Heimur

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48