Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Emseloh: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). Die Magdeburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerwien (37. Ehrenberg), Domitz, Halilaj (54. Kovkrak), Pide (78. Bimenyimana), Riemann, Rudolph, Gerstner, Steinbach (87. Weidemeier), Kauka, Sturm (78. Maarouf)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Aljindo, Schmidt (85. Vrba), Aljindo, Shevtsov, Senft (63. Molochko), Heimur, Polívka, Cibulka, Bozhok, Stache

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48