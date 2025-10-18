Ergebnis 8. Spieltag SV Fortuna Magdeburg erzielt Heimsieg gegen SV Eintracht Emseloh mit 3:1
Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.
Magdeburg/MTU. Magdeburg – Emseloh: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).
Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.
SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77
Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 8
In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). Die Magdeburger haben sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerwien (37. Ehrenberg), Domitz, Halilaj (54. Kovkrak), Pide (78. Bimenyimana), Riemann, Rudolph, Gerstner, Steinbach (87. Weidemeier), Kauka, Sturm (78. Maarouf)
SV Eintracht Emseloh: Franke – Aljindo, Schmidt (85. Vrba), Aljindo, Shevtsov, Senft (63. Molochko), Heimur, Polívka, Cibulka, Bozhok, Stache
Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48