Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

26. Minute SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Albert Halilaj den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (58.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, A. Halilaj (65. Steinbach), Pide, Lange, Kauka (81. Ehrenberg), Megel, Kovkrak, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Gerstner (81. Sturm), Weidemeier

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Raeck, Krüger, Hilmer (78. Heute), Schmidt (50. Staat), Strobach, Heitzmann, Binkau (46. Lange), Schauer, Lange

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102