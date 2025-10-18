Der SV Fortuna Magdeburg gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Ali Maarouf (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Gerwien (37. Ehrenberg), Gerstner, Kauka, Sturm (78. Maarouf), Domitz, Pide (78. Bimenyimana), Halilaj (54. Kovkrak), Riemann, Steinbach (87. Weidemeier)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Bozhok, Shevtsov, Heimur, Aljindo, Aljindo, Stache, Polívka, Schmidt (85. Vrba), Senft (63. Molochko)

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48