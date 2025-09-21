Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (2:1).

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Albert Halilaj den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (58.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Megel, Pide, A. Halilaj (65. Steinbach), Weidemeier, Gerstner (81. Sturm), D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kauka (81. Ehrenberg), Lange, Kovkrak

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Strobach, Schmidt (50. Staat), Lange, Heitzmann, Binkau (46. Lange), Krüger, Hilmer (78. Heute), Raeck, Fahland

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102