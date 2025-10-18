Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Emseloh: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Ali Maarouf (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerwien (37. Ehrenberg), Sturm (78. Maarouf), Rudolph, Halilaj (54. Kovkrak), Riemann, Gerstner, Domitz, Steinbach (87. Weidemeier), Kauka, Pide (78. Bimenyimana)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Schmidt (85. Vrba), Heimur, Bozhok, Polívka, Senft (63. Molochko), Stache, Shevtsov, Aljindo, Cibulka, Aljindo

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48