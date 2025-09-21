Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (2:1).

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Pide, A. Halilaj (65. Steinbach), Kovkrak, Megel, Kauka (81. Ehrenberg), Weidemeier, Domitz, Gerstner (81. Sturm)

SC Bernburg: Schneider – Raeck, Heitzmann, Krüger, Schauer, Fahland, Hilmer (78. Heute), Strobach, Lange, Schmidt (50. Staat), Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102