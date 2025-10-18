Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Emseloh am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Magdeburg.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 77 SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.). Die Magdeburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide (78. Bimenyimana), Gerwien (37. Ehrenberg), Kauka, Halilaj (54. Kovkrak), Riemann, Sturm (78. Maarouf), Gerstner, Domitz, Rudolph, Steinbach (87. Weidemeier)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Polívka, Stache, Aljindo, Cibulka, Bozhok, Shevtsov, Senft (63. Molochko), Schmidt (85. Vrba), Aljindo, Heimur

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48