Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – D. Halilaj (65. Valle Pousa), A. Halilaj (65. Steinbach), Pide, Weidemeier, Megel, Domitz, Lange, Kauka (81. Ehrenberg), Gerstner (81. Sturm), Kovkrak

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Lange, Binkau (46. Lange), Heitzmann, Hilmer (78. Heute), Schmidt (50. Staat), Strobach, Fahland, Krüger, Raeck

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102