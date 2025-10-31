Die SV Fortuna Magdeburg errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Fabian Karow der Torschütze (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

34. Minute SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite verließen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Bleon Rexhepi den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Karow (60. Kovkrak), Lange, Pide, Rudolph (53. Thon), Sturm (81. Bimenyimana), Domitz (46. Megel), Ehrenberg, Kauka, Steinbach (70. Rexhepi), Riemann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Dabel, Hoffmann, Piven (46. Kowalski), Schmitz, Schubert (85. Piontek), Pannier, Englich, Winkler (81. Klein), Niesel

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110