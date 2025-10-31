Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Domitz (46. Megel), Riemann, Sturm (81. Bimenyimana), Rudolph (53. Thon), Pide, Karow (60. Kovkrak), Steinbach (70. Rexhepi), Kauka, Ehrenberg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Schubert (85. Piontek), Piven (46. Kowalski), Schmitz, Pannier, Englich, Hoffmann, Niesel, Winkler (81. Klein), Hotopp

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110