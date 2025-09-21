Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Kovkrak, Gerstner (81. Sturm), Weidemeier, Pide, Kauka (81. Ehrenberg), Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Megel, D. Halilaj (65. Valle Pousa)

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Schmidt (50. Staat), Raeck, Krüger, Hilmer (78. Heute), Lange, Schauer, Strobach, Heitzmann, Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102