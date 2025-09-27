Dem SV Blau-Weiß Zorbau glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SV Fortuna Magdeburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 78 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Zorbauer waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 49: SV Blau-Weiß Zorbau baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Aaron Sothen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (77.). Damit war der Erfolg der Zorbauer entschieden. Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Hatim, Tsipi, Omerovic, Engl (71. Souvatzoglou), Sothen (80. Stelmak), B. Strauchmann, Bondarenko (82. Jose Malu), Maier (71. De Pinho Gomes), Beer, Neuhaus (80. Gomes Da Silva)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel, Kovkrak (56. Schüler), Domitz, Lange, Weidemeier, Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (60. Sturm), Pide, Ehrenberg, Halilaj (82. Riemann)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78