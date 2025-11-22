Der SV Blau-Weiß Zorbau errang am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Zorbau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Franz Unger (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Zorbauer (40.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jamil Pepito Zander den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 57 SV Blau-Weiß Zorbau und FSV Barleben 1911 e. V. im Gleichstand – 1:1

33 Minuten nach der Pause konnte Aaron Sothen (Zorbau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (78.). Die Zorbauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Sothen, De Pinho Gomes (90. Jose Malu), Maier, Omerovic (60. K. Neuhaus), Bondarenko, Engl (78. Stelmak), B. Strauchmann, Tsipi (67. N. Neuhaus), Seidel, Souvatzoglou

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Priese, Duda (82. Fröhlich), Klajdi (73. Hauer), Jespersen (82. Schäfer), Gruner, Hauer, Magnus (63. Koch), Wasylyk, Pung

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (53.), 1:1 Jamil Pepito Zander (57.), 2:1 Aaron Sothen (78.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arian Hamzehian, Nick Moßig; Zuschauer: 101