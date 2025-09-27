Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SV Fortuna Magdeburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 78 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg steckte einmal Gelb ein (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

49. Minute: SV Blau-Weiß Zorbau baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (77.). Die Zorbauer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Engl (71. Souvatzoglou), Hatim, Beer, B. Strauchmann, Sothen (80. Stelmak), Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Maier (71. De Pinho Gomes), Omerovic, Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph (73. Rexhepi), Domitz, Pide, Weidemeier, Lange, Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (60. Sturm), Halilaj (82. Riemann), Ehrenberg, Megel

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78