Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte einmal Gelb ein (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (77.). Die Zorbauer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Sothen (80. Stelmak), Maier (71. De Pinho Gomes), Bondarenko (82. Jose Malu), Beer, Tsipi, Omerovic, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Engl (71. Souvatzoglou), Hatim, B. Strauchmann

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier, Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (60. Sturm), Megel, Pide, Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (82. Riemann), Ehrenberg, Lange, Domitz

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78