Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 78 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Nach 13 Minuten schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (77.). Die Zorbauer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Beer, Engl (71. Souvatzoglou), Sothen (80. Stelmak), Maier (71. De Pinho Gomes), B. Strauchmann, Omerovic, Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi, Hatim

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj (60. Sturm), Rudolph (73. Rexhepi), Ehrenberg, Weidemeier, Lange, Kovkrak (56. Schüler), Megel, Halilaj (82. Riemann), Pide, Domitz

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78