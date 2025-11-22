Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Franz Unger (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Zorbauer (40.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Jamil Pepito Zander (57.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (78.). Die Zorbauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Souvatzoglou, Sothen, De Pinho Gomes (90. Jose Malu), Omerovic (60. K. Neuhaus), Maier, Seidel, Engl (78. Stelmak), Tsipi (67. N. Neuhaus), B. Strauchmann, Bondarenko

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Magnus (63. Koch), Gruner, Hauer, Pung, Klajdi (73. Hauer), Wasylyk, Zander, Duda (82. Fröhlich), Jespersen (82. Schäfer), Priese

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (53.), 1:1 Jamil Pepito Zander (57.), 2:1 Aaron Sothen (78.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arian Hamzehian, Nick Moßig; Zuschauer: 101