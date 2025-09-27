Der SV Blau-Weiß Zorbau erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg steckte einmal Gelb ein (41.). In der zweiten Halbzeit setzte Zorbau noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Oleksandr Maier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau mit 2:0 vorne – Minute 49

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Aaron Sothen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (77.). Damit war der Triumph der Zorbauer gesichert. Der SV Blau-Weiß Zorbau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Hatim, Sothen (80. Stelmak), Neuhaus (80. Gomes Da Silva), B. Strauchmann, Beer, Maier (71. De Pinho Gomes), Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi, Omerovic, Engl (71. Souvatzoglou)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Megel, Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (60. Sturm), Pide, Lange, Kovkrak (56. Schüler), Weidemeier, Ehrenberg, Halilaj (82. Riemann)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78