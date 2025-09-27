Der SV Blau-Weiß Zorbau errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Zorbauer waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). In der zweiten Halbzeit setzte Zorbau noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Maier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau führt nach 49 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

32 Minuten nach der Pause konnte Aaron Sothen (Zorbau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 verließen die Zorbauer den Platz als Sieger. Die Zorbauer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Beer, B. Strauchmann, Omerovic, Maier (71. De Pinho Gomes), Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi, Engl (71. Souvatzoglou), Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Hatim, Sothen (80. Stelmak)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Pide, Kovkrak (56. Schüler), Megel, Halilaj (82. Riemann), Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (60. Sturm), Weidemeier, Ehrenberg, Domitz

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78