Mit einer Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von René Rath mit 1:2 (0:2) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Nach gerade einmal 16 Minuten schoss Ali Maarouf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten in der 41. Minute nach. Wieder war Maarouf der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

41. Minute: SV Blau-Weiß Dölau liegt 0:2 zurück

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, Grüneberg (46. Giese), Pultke (75. Burghardt), Prinzler, Kreideweiß, Gros, Köhler, H. Hensen (61. Redmann), Lippoldt (46. A. O. Haensch), Groß

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Sturm, Lange, Rudolph, Riemann (82. Valle Pousa), Karow (82. Steinbach), Domitz, Weidemeier, Maarouf (86. Kovkrak), Pide, Thon (82. Flentje)

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71