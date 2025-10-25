Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 49 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Halle/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Lehmann den Ball ins Netz (23.).

23. Minute SV Blau-Weiß Dölau und SV 1890 Westerhausen im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Gedeon Groß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (68.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß, Köhler, Hensen, Lippoldt (46. Haensch), Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Giese, Gros, Groß (80. Burghardt), Rappsilber (74. Grüneberg), Redmann (46. Scheffler)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Stender (68. Eckert), Masaka, Masur, Miranda Conceicao, Brahmann (77. Gönülcan), Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira, Lehmann, Lehmann, Kale

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49