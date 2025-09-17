Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Zuschauer waren live dabei.

SV Blau-Weiß Dölau siegt zu Hause mit 2:0 gegen VfB Merseburg

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (SV Blau-Weiß Dölau) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau führt in Minute 60 mit 2:0

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Lippoldt, A. Hensen, Groß, Prinzler, Köhler, Kreideweiß, Haensch (88. Dragon), Redmann (82. Hermann), H. Hensen

VfB Merseburg: Przigode – Taubert, Nicodemus, Arndt (86. Erovic), Knerler, Wagner, Hillemann, Wagner, Berndt (64. Frühauf), Voigt, Dähne (61. Bierschenk)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127