Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – Minute 60

Das finale Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (60.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (82. Hermann), Lippoldt, Groß, A. Hensen, Prinzler, H. Hensen, Köhler, Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Haensch (88. Dragon)

VfB Merseburg: Przigode – Knerler, Arndt (86. Erovic), Dähne (61. Bierschenk), Taubert, Wagner, Hillemann, Nicodemus, Voigt, Berndt (64. Frühauf), Wagner

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127