Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. heimste der SV Blau-Weiß Dölau am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Arne Hensen (39.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau führt mit 2:0 – Minute 39

30 Minuten nach der Pause konnte Toni Wasylyk (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Barleben erzielen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Köhler, Gros, Groß, Lippoldt (56. Rappsilber), Giese, Redmann (79. Pultke), Hensen, Kreideweiß (90. Geyer), Haensch (72. Grüneberg)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Eichholz (65. Potyka), Wasylyk, Fröhlich, Röhl (72. Magnus), Zander, Duda (77. Schäfer), Priese (46. Gruner), Jespersen, Pung (72. Laabs), Hauer

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60