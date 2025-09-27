Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Arne Hensen der Torschütze (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Toni Wasylyk (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Barleben erzielen (75.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Haensch (72. Grüneberg), Groß, Kreideweiß (90. Geyer), Köhler, Gros, Hensen, Redmann (79. Pultke), Lippoldt (56. Rappsilber), Giese

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (72. Laabs), Duda (77. Schäfer), Hauer, Röhl (72. Magnus), Eichholz (65. Potyka), Zander, Fröhlich, Jespersen, Priese (46. Gruner), Wasylyk

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60