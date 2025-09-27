Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. heimste der SV Blau-Weiß Dölau am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Arne Hensen der Torschütze (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau baut Vorsprung auf 2:0 aus – 39. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Toni Wasylyk den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Barleben erlangte (75.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß (90. Geyer), Redmann (79. Pultke), Giese, Haensch (72. Grüneberg), Köhler, Groß, Hensen, Prinzler, Gros, Lippoldt (56. Rappsilber)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Fröhlich, Hauer, Zander, Eichholz (65. Potyka), Wasylyk, Priese (46. Gruner), Jespersen, Pung (72. Laabs), Duda (77. Schäfer), Röhl (72. Magnus)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60