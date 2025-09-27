Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Arne Hensen (39.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 39 2:0 in Führung

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Toni Wasylyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Haensch (72. Grüneberg), Lippoldt (56. Rappsilber), Redmann (79. Pultke), Hensen, Gros, Prinzler, Kreideweiß (90. Geyer), Groß, Giese

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (72. Magnus), Zander, Hauer, Priese (46. Gruner), Eichholz (65. Potyka), Fröhlich, Pung (72. Laabs), Wasylyk, Duda (77. Schäfer), Jespersen

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60