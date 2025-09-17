Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 60 2:0 in Führung

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (60.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, H. Hensen, A. Hensen, Haensch (88. Dragon), Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Lippoldt, Prinzler, Köhler, Redmann (82. Hermann)

VfB Merseburg: Przigode – Voigt, Taubert, Dähne (61. Bierschenk), Nicodemus, Hillemann, Berndt (64. Frühauf), Knerler, Arndt (86. Erovic), Wagner, Wagner

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127