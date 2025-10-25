Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 49 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Halle/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Hallenser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Lehmann der Torschütze (23.).

23. Minute SV Blau-Weiß Dölau und SV 1890 Westerhausen im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Gedeon Groß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Redmann (46. Scheffler), Kreideweiß, Lippoldt (46. Haensch), Köhler, Rappsilber (74. Grüneberg), Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Hensen, Groß (80. Burghardt), Giese

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira, Lehmann, Lehmann, Dantas Caldas, Masaka, Brahmann (77. Gönülcan), Stender (68. Eckert), Miranda Conceicao, Masur, Kale

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49