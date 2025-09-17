Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 60

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch (88. Dragon), Redmann (82. Hermann), Lippoldt, Kreideweiß, H. Hensen, A. Hensen, Prinzler, Groß, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Köhler

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Arndt (86. Erovic), Voigt, Dähne (61. Bierschenk), Taubert, Berndt (64. Frühauf), Wagner, Wagner, Hillemann, Knerler

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127