Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV 1890 Westerhausen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 49 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Hallenser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Lehmann der Torschütze (23.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Gedeon Groß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß, Redmann (46. Scheffler), Rappsilber (74. Grüneberg), Gros, Giese, Lippoldt (46. Haensch), Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Groß (80. Burghardt), Köhler, Hensen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Kale, Lehmann, Masaka, Miranda Conceicao, Stender (68. Eckert), Lehmann, Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (77. Gönülcan)

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49