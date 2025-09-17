Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

SV Blau-Weiß Dölau erkämpft einen Heimsieg gegen VfB Merseburg mit 2:0

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SV Blau-Weiß Dölau – 60. Minute

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt, Kreideweiß, Prinzler, A. Hensen, Köhler, Groß, Redmann (82. Hermann), Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Haensch (88. Dragon), H. Hensen

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Hillemann, Arndt (86. Erovic), Knerler, Berndt (64. Frühauf), Voigt, Taubert, Nicodemus, Wagner, Dähne (61. Bierschenk)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127