Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 49 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hannes Lehmann (23.) erzielt wurde.

23. Minute SV Blau-Weiß Dölau und SV 1890 Westerhausen im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

23 Minuten nach der Pause konnte Gedeon Groß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Groß (80. Burghardt), Hensen, Gros, Kreideweiß, Giese, Redmann (46. Scheffler), Lippoldt (46. Haensch), Rappsilber (74. Grüneberg), Prinzler (66. Kamm Al Azzawe)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Stender (68. Eckert), Ribeiro De Oliveira, Lehmann, Miranda Conceicao, Brahmann (77. Gönülcan), Dantas Caldas, Masur, Masaka, Kale

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49