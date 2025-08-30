Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (1:1).

Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Emseloh auf und entschieden das Match schließlich mit 1:4 (1:1) für sich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von André Dzial am Ende der ersten Halbzeit, als Pranav Girish Kale für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Die Westerhausener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Stache den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Kale, Gönülcan (73. Brahmann), Gomes Paranagua, Stridde, Eckert (54. Masaka), Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Lehmann, Masur, Dantas Caldas

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Cibulka, Polívka, Shevtsov, Bozhok, Aljindo, Vrba (60. Petrai), Schüt (80. Heimur), Mukhoid, Stache (83. Citaku)

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87