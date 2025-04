Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau fuhr der SV 09 Staßfurt am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Staßfurt/MTU. Am Freitag haben sich der SV 09 Staßfurt und der SV Blau-Weiß Dölau ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Noel Maurice Weirauch (SV 09 Staßfurt) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Staßfurter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war David Gros der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

62. Minute SV 09 Staßfurt auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SV 09 Staßfurt noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Amon Van Linthout (Staßfurt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Staßfurter Elf erzielen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SV Blau-Weiß Dölau

SV 09 Staßfurt: Probst – Schulz, Dittwe, Gruhn (26. Weirauch), Hoffmann, Lieder, Van Linthout (90. Gehrke), Stachowski, Schmidt-Daul, Härtge, Lampe

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Kreideweiß (83. Masur), Kamm Al Azzawe, Hensen, Gros, Pultke, Köhler, Burghardt, Scheffler, Giese (62. Rappsilber)

Tore: 1:0 Noel Maurice Weirauch (28.), 1:1 David Gros (62.), 2:1 Amon Van Linthout (90.+5); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 103