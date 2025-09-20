Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SSV Havelwinkel Warnau am Samstag nicht, als er sich vor 163 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tim Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Minute 77: SSV Havelwinkel Warnau liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Claas Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Havelbergern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (78. Winning), Schulz, Paege (67. Kniestedt), Hilgenfeld (72. Bradburn), Neumann, Heinrich, Bauer, Cembala (72. Bäther), Büchner, Otto (46. Albrecht)

SSC Weißenfels: Lohmann – Lehmann (71. Luib), Seemann (56. Hafkesbrink), Zozulia (81. Schneider), Koch, Purrucker, Raßmann, Zerbe, Dierichen, Puphal, Koch (85. Necke)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163